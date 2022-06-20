من هو يوسف أسامة نبيه ناشئ الزمالك أمام الأهلي؟

خطف الأنظار أمام الأهلي بعد مشاركته كبديل في الشوط الثاني وصناعته للهدف الذي سجله محمود عبد الرازق شيكابالا.

كان أحد 6 ناشئين خاضوا الدربي الأول مع الزمالك ضد الأهلي.

من هو يوسف أسامة نبيه ناشئ الزمالك الذي ظهر أمام الأهلي؟