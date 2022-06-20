من هو يوسف أسامة نبيه ناشئ الزمالك أمام الأهلي؟

الإثنين، 20 يونيو 2022 - 19:22

كتب : FilGoal

يوسف أسامة الزمالك X الأهلي

خطف الأنظار أمام الأهلي بعد مشاركته كبديل في الشوط الثاني وصناعته للهدف الذي سجله محمود عبد الرازق شيكابالا.

كان أحد 6 ناشئين خاضوا الدربي الأول مع الزمالك ضد الأهلي.

من هو يوسف أسامة نبيه ناشئ الزمالك الذي ظهر أمام الأهلي؟

أخبار متعلقة
مران الزمالك - إشادة من فيريرا باللاعبين وجلسة خاصة مع الونش جوارديولا: أعتقد بيرناردو سيلفا سيستمر معنا.. هدفنا كفريق أن يبقى طبيب الإسماعيلي يحاول تجهيز بن خماسة لمواجهتي المحلة مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: سنحدد طريقة اختيار الفرق المشاركة في إفريقيا بعد خطاب كاف بتغيير الموعد
يوسف أسامة نبيه الزمالك
نرشح لكم
بطولة ودية لناشئي إنبي في إسبانيا بمناسبة مئوية نادي بونفيرادينا تنافس ثلاثي شرس.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22 مران الزمالك - إشادة من فيريرا باللاعبين وجلسة خاصة مع الونش مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: سنحدد طريقة اختيار الفرق المشاركة في إفريقيا بعد خطاب كاف بتغيير الموعد طبيب الإسماعيلي يحاول تجهيز بن خماسة لمواجهتي المحلة الزمالك يعلن عودة طارق حامد وظهوره في مقر النادي مصدر من كاف لـ في الجول: مد الموعد النهائي لإرسال أسماء الأندية المشاركة في إفريقيا دياب: مكتسبات القمة تدفعنا لطلب زيادة الجماهير.. والأسبوع الأول من يونيو ختام الموسم المقبل
أخر الأخبار
بطولة ودية لناشئي إنبي في إسبانيا بمناسبة مئوية نادي بونفيرادينا 7 دقيقة | الكرة المصرية
تنافس ثلاثي شرس.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22 8 دقيقة | الكرة المصرية
كالفين رامسي.. أرنولد جديد في ليفربول ولكن 39 دقيقة | ميركاتو
من هو يوسف أسامة نبيه ناشئ الزمالك أمام الأهلي؟ 43 دقيقة | الكرة المصرية
جوارديولا: أعتقد بيرناردو سيلفا سيستمر معنا.. هدفنا كفريق أن يبقى ساعة | ميركاتو
مران الزمالك - إشادة من فيريرا باللاعبين وجلسة خاصة مع الونش ساعة | الكرة المصرية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: سنحدد طريقة اختيار الفرق المشاركة في إفريقيا بعد خطاب كاف بتغيير الموعد ساعة | الكرة الإفريقية
طبيب الإسماعيلي يحاول تجهيز بن خماسة لمواجهتي المحلة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الأهلي - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المرشح لخلافة موسيماني 2 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 3 مدرب الأهلي - قاهر جوارديولا وساعد صلاح.. من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني 4 رحيل إيهاب جلال والاستعانة بالأجانب.. تعرف على جميع قرارات اتحاد الكرة المصري