من هو يوسف أسامة نبيه ناشئ الزمالك أمام الأهلي؟
الإثنين، 20 يونيو 2022 - 19:22
كتب : FilGoal
خطف الأنظار أمام الأهلي بعد مشاركته كبديل في الشوط الثاني وصناعته للهدف الذي سجله محمود عبد الرازق شيكابالا.
يوسف أسامة نبيه
النادي : الزمالك
كان أحد 6 ناشئين خاضوا الدربي الأول مع الزمالك ضد الأهلي.
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