جوارديولا: أعتقد بيرناردو سيلفا سيستمر معنا.. هدفنا كفريق أن يبقى

الإثنين، 20 يونيو 2022 - 19:01

كتب : FilGoal

برناردو سيلفا

رد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي على مزحة خوان لابورتا رئيس برشلونة بشأن بيرناردو سيلفا لاعب الفريق الإنجليزي.

برشلونة يواجه مانشستر سيتي في الرابع والعشرين من أغسطس المقبل في مباراة ودية خيرية على "كامب نو".

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بوجود لابورتا: "سأحضر أفضل لاعبين في مانشستر سيتي من أجل المباراة".

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حينها رد لابورتا وقال: "هل سيكون بيرناردو سيلفا من ضمنهم؟".

جاوب جوارديولا مازحا "نعم بيرناردو سيلفا وعشرة آخرين".

وأضاف جوارديولا "في الوقت الحالي، أعتقد أن بيرناردو سيستمر معنا، هدفنا كفريق هو أن يبقى معنا، لكنني قلت دائمًا إنني لا أريد لاعبين لا يريدون أن يكونوا معنا، أعتقد أنه سيبقى".

وأتم "ونعم صحيح يمكن أن يكون مع برشلونة، لا أعرف ماذا سيحدث".

ويحظى سيلفا الذي يمتلك عقدا مع مانشستر سيتي حتى 2025 باهتمام بالغ من برشلونة لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعتبره النادي الكتالوني الحل الأمثل لتعويض رحيل فرينكي دي يونج الذي يملك عرضا مغريا من مانشستر يونايتد.

وشارك سيلفا (27 عاما) مع مانشستر سيتي خلال الموسم المنصرم في 50 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 7 آخرين وتُوج بلقب الدوري الإنجليزي.

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