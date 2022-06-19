سلة - من أجل قلب لاسو.. ريال مدريد يتفوق على برشلونة ويفوز بالدوري الإسباني

الأحد، 19 يونيو 2022 - 20:41

كتب : زكي السعيد

ريال مدريد سلة

فاز ريال مدريد بالدوري الإسباني لكرة السلة، بتغلبه على برشلونة 81-74 في صالة البالثيو دي ديبورتس بالمباراة الرابعة من سلسلة النهائي.

وتفوق ريال مدريد 3-1 في سلسلة المباريات النهائية، ليحسم اللقب رسميًا دون الحاجة إلى مباراة خامسة كانت ستقام في ملعب برشلونة.

وأنهى ريال مدريد الربع الأول متقدمًا بنتيجة 13-10، ثم أنهى الربع الثاني متفوقا 34-33.

في الربع الثالث حافظ ريال مدريد على فارق النقطة الواحدة، قبل أن يحسم اللقاء بفارق 7 نقاط في نهاية المطاف.

ليحصد ريال مدريد رصيده إلى 36 لقبًا تاريخيًا في الدوري الإسباني، ويستعيد اللقاء الغائب عن خزائنه منذ موسم 2018\2019.

وكان باسكونيا قد حصد لقب 2020، فيما فاز برشلونة بلقب موسم 2021 الرقم 19 في تاريخه.

وعزز ريال مدريد رقمه القياسي، بعد أن خسر نهائي الدوري الأوروبي أمام أناضول التركي.

وفاز ريال مدريد في المواجهة الأولى على أرض برشلونة بنتيجة 88-75، ثم خسر المواجهة الثانية 69-71.

وعاد ريال مدريد وفاز بالمباراة الثالثة في ملعبه بنتيجة 81-66، ثم حسم اللقب مساء الأحد بالفوز 81-74.

وأنهى ريال مدريد الدوري النظامي في المركز الثاني خلف برشلونة، ثم تغلب على باتشي مانريسا في ربع نهائي سلسلة الإقصائيات، قبل أن يطيح بـ بيتشي باسكونيا في نصف النهائي.

من أجل لاسو

وواجه ريال مدريد ظرفًا صعبًا مباشرةً قبل بداية مباريات الدور النهائي، عندما تعرض مديره الفني بابلو لاسو لأزمة قلبية.

واضطر لاسو لقضاء يومين في العناية المركزة، قبل أن يغادر المستشفى لاحقًا دون أن يُسمَح له بقيادة ريال مدريد في المباريات من أرض الملعب.

وتلقى لاسو تكريمًا هائلًا من جماهير ريال مدريد في المباراة الثالثة قبل يومين.

وظهر لاسو في اللحظات الأخيرة من المباراة الرابعة الأخيرة وهبط لأرض الملعب، وبدا عليه التوتر في آخر الثواني حتى حسم فريقه اللقب.

وحضر المباراة كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق القدم رفقة زوجته، كما ظهر البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق القدم في المباراة الثالثة.

اقرأ أيضا:

بيان من رابطة الأندية ردًا على الزمالك

إنجاز تاريخي لـ أنس جابر

يحيى خالد يتألق وفريقه يخسر برونزية أوروبا

مفاجأة بشأن مسيرة مبابي الدولية

ريال مدريد برشلونة
نرشح لكم
كرة سلة - سيدات الأهلي وسبورتنج يواصلان انتصاراتهما في الدوري كرة طائرة - انتصار الأهلي والزمالك ضمن منافسات دوري الرجال مخلوف لـ في الجول: الأهلي والزمالك يشاركان في البطولة العربية لـ الطائرة كرة يد - مواعيد مباريات مصر في بطولة العالم بنفس طريقة إريكسن.. إصابة لاعب كرة قدم الأمريكية بسكتة قلبية ونقله للعناية المركزة كرة يد - استبعاد الطيار من قائمة مصر في بطولة العالم.. وظهور شادي خليل الخطيب يلبي طلبات بطل ذوي الهمم محمود أحمد والطفلة تاليا كرة طائرة - الأهلي يحسم الدربي على حساب الزمالك
أخر الأخبار
تشكيل ميلان: جيرو وهيرنانديز يقودان الفريق في أول مباراة بعد كأس العالم 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
الخطيب يزور مشجع الاتحاد السكندري بعد أحداث مباراة السلة 23 دقيقة | كرة سلة
الداخلية يعلن عبر في الجول: تمت إستعارة داهش من إيسترن كومباني 54 دقيقة | ميركاتو
أسوان: لن نفرط في القوام الأساسي للفريق.. ونسعى للتدعيم في يناير ساعة | الكرة المصرية
إبراهيم حسن: إذا لم تساعدنا إدارة المصري.. رحلينا يكون أفضل ساعة | الكرة المصرية
مرتضى: وافقت على عرضا سعوديا لـ أوباما.. والكشف عن أول رعاة الزمالك في مؤتمر صحفي ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف تفاصيل أزمة هيثم العيوني مع المصري ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الإسماعيلي يتوصل لاتفاق مع فخر الدين بن يوسف لتسوية القضية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 2 خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية 3 في الجول يكشف الموقف الكامل لقصة عبد الله السعيد والزمالك 4 كهربا يشارك وأفري سجل هدفا.. الأهلي يخسر من منتخب غانا للمحليين