مباشر قمة الدوري - الأهلي يتحدى الزمالك.. الكشف عن تشكيل الفريقين
الأحد، 19 يونيو 2022 - 18:39
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لأحداث ما قبل ثم مباراة الأهلي أمام الزمالك في مواجهة مؤجلة من الأسبوع الـ20 للدوري المصري.
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الكشف عن تشكيل الأهلي
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني
خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر
خط الهجوم: بيرسي تاو - محمد شريف
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:
مصطفى شوبير - محمود متولي - بدر بانون - محمود وحيد - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - صلاح محسن - حسام حسن - وليد سليمان
الكشف عن تشكيل الزمالك
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني
خط الوسط: عبد الله جمعة - إمام عاشور - محمد أشرف روقا - سيد عبد الله نيمار
خط الهجوم: أشرف بنشرقي - عمر السعيد - أحمد سيد زيزو
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:
السيد عطية - حسام عبد المجيد - إسلام جابر - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - أيمن حفني - سيف جعفر - يوسف أوباما - يوسف أسامة
أيمن أشرف يساند لاعبي الأهلي
6:40 وصول حافلة الأهلي إلى الملعب
6:36 طاقم التحكيم يتفقد ملعب المباراة
6:33: لاعبو الزمالك يتفقدون أرض الملعب
توافد الجماهير
المباراة تبدأ في الثامنة مساء.