مباشر قمة الدوري - الأهلي يتحدى الزمالك.. الكشف عن تشكيل الفريقين

الأحد، 19 يونيو 2022 - 18:39

كتب : FilGoal

الملعب والجماهير قبل لقاء القمة

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لأحداث ما قبل ثم مباراة الأهلي أمام الزمالك في مواجهة مؤجلة من الأسبوع الـ20 للدوري المصري.

يمكنك متابعة المباراة مباشرة من هنا

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الكشف عن تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمد شريف

الكشف عن تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني

خط الوسط: عبد الله جمعة - إمام عاشور - محمد أشرف روقا - سيد عبد الله نيمار

خط الهجوم: أشرف بنشرقي - عمر السعيد - أحمد سيد زيزو

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

السيد عطية - حسام عبد المجيد - إسلام جابر - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - أيمن حفني - سيف جعفر - يوسف أوباما - يوسف أسامة

أيمن أشرف يساند لاعبي الأهلي

6:40 وصول حافلة الأهلي إلى الملعب

6:36 طاقم التحكيم يتفقد ملعب المباراة

6:33: لاعبو الزمالك يتفقدون أرض الملعب

توافد الجماهير

المباراة تبدأ في الثامنة مساء.

الأهلي الزمالك الدوري المصري
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