مباشر قمة الدوري - الأهلي يتحدى الزمالك.. الكشف عن تشكيل الفريقين

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لأحداث ما قبل ثم مباراة الأهلي أمام الزمالك في مواجهة مؤجلة من الأسبوع الـ20 للدوري المصري.

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الكشف عن تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمد شريف

الكشف عن تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني

خط الوسط: عبد الله جمعة - إمام عاشور - محمد أشرف روقا - سيد عبد الله نيمار

خط الهجوم: أشرف بنشرقي - عمر السعيد - أحمد سيد زيزو

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

السيد عطية - حسام عبد المجيد - إسلام جابر - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - أيمن حفني - سيف جعفر - يوسف أوباما - يوسف أسامة

أيمن أشرف يساند لاعبي الأهلي

6:40 وصول حافلة الأهلي إلى الملعب

6:36 طاقم التحكيم يتفقد ملعب المباراة

6:33: لاعبو الزمالك يتفقدون أرض الملعب

توافد الجماهير

































































































المباراة تبدأ في الثامنة مساء.