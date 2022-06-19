مباشر قمة الدوري - الأهلي (1) - (0) الزمالك.. تغيير لكل فريق

الأحد، 19 يونيو 2022 - 18:39

كتب : FilGoal

محمد شريف يحتفل بهدفه في شباك الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لأحداث مباراة الأهلي أمام الزمالك في مواجهة مؤجلة من الأسبوع الـ20 للدوري المصري.

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دخول حسين الشحات في مكان بيرسي تاو لـ الأهلي، ومحمود عبد الرازق شيكابالا في مكان عمر السعيد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42: تمريرة من سيد عبد الله إلى زيزو داخل منطقة الجزاء الذي سدد بقوة فوق العارضة

ق34: تمريرة من عمرو السولية ومحمد عواد يخرج من المرمى لينقذ فرصة لـ الأهلي

ق30: تمريرة من أفشة إلى معلول ثم إلى شريف الذي لم ينجح في السيطرة على الكرة مه خروج عواد من مرماه ليمسك الكرة.

ق28: بنشرقي يراوغ محمد هاني ويلعب عرضية يخرجها الشناوي ضعيفة لتصل إلى زيزو الذي يلتحم مع ياسر إبراهيم ويطالب الحكم بضربة جزاء ولكن الإسباني يطلب استمرار اللعب.

ق25: تمريرات من لاعبي الزمالك تنتهي عند زيزو الذي سدد بقوة ومحمد الشناوي يتصدى في الموعد

ق15: فرصة الهدف الثاني تضيع من الأهلي بعد تسديدة من أفشة يتصدى لها محمد عواد لترتد إلى أحمد عبد القادر الذي راوغ وسدد بجوار القائم

ق12: جووول أول لـ الأهلي عن طريق محمد شريف بعد كرة طولية من رامي ربيعة وخطأ في التعامل من عبد الغني لتصل إلى محمد شريف الذي سدد على يسار محمد عواد

ق5: ضربة حرة غير مباشرة تصل إلى بنشرقي الذي حاول التسديد ولكنها لم تكن متقنة لتخرج بجوار القائم

ق4: عرضية من علي معلول من ضربة ركنية لم يتمكن شريف من السيطرة عليها

بداية المباراة

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الكشف عن تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمد شريف

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير - محمود متولي - بدر بانون - محمود وحيد - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - صلاح محسن - حسام حسن - وليد سليمان

الكشف عن تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني

خط الوسط: عبد الله جمعة - إمام عاشور - محمد أشرف روقا - سيد عبد الله نيمار

خط الهجوم: أشرف بنشرقي - عمر السعيد - أحمد سيد زيزو

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

السيد عطية - حسام عبد المجيد - إسلام جابر - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - أيمن حفني - سيف جعفر - يوسف أوباما - يوسف أسامة

6:40 وصول حافلة الأهلي إلى الملعب

6:36 طاقم التحكيم يتفقد ملعب المباراة

6:33: لاعبو الزمالك يتفقدون أرض الملعب

توافد الجماهير

المباراة تبدأ في الثامنة مساء.

الأهلي الزمالك الدوري المصري
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