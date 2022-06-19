اختبر معلوماتك - هل تعرف هذه الارقام القياسية لمباريات القمة بين الأهلي والزمالك؟

الأحد، 19 يونيو 2022 - 16:57

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - تصوير مصطفى عميرة

يلتقي الأهلي مع الزمالك في فصل جديد من مباريات قمة دربي القاهرة، فهل تمتلك معلومات كافية عن هذه المواجهة التاريخية؟

FilGoal.com يتحداك في اختبار المعلومات عن مباريات القمة.

الأهلي الزمالك
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