اختبر معلوماتك - هل تعرف هذه الارقام القياسية لمباريات القمة بين الأهلي والزمالك؟

يلتقي الأهلي مع الزمالك في فصل جديد من مباريات قمة دربي القاهرة، فهل تمتلك معلومات كافية عن هذه المواجهة التاريخية؟

FilGoal.com يتحداك في اختبار المعلومات عن مباريات القمة.