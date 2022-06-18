كريم العراقي: اعتدنا على التعثرات ثم العودة.. والشيخ: أريد تقديم شيء يليق بالمصري

السبت، 18 يونيو 2022 - 23:42

كتب : FilGoal

أحمد الشيخ - المصري أمام المنصورة - كأس مصر

تحدث كريم العراقي وأحمد الشيخ عقب فوز المصري على الجونة في الجولة 22 من الدوري المصري.

وأنهى المصري سلسلة نتائجه السلبية في الدوري بفوز قاتل على الجونة من ركلة جزاء.

وقال كريم العراقي عقب نهاية اللقاء لقناة أون تايم سبورتس: "اعتدنا على التعثرات والعودة من جديد، روح الفريق تأتي بالنتيجة، والمهم أن نفوز والأهم ألا يتم تهديد مرماك ونأمل أن تكون مباراة اليوم نقطة بداية".

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وأكمل "ألعب في أكثر من مركز وفقا لتعليمات حسام حسن المدير الفني، وحسب سير المباراة نغير أسلوبنا ولابد أن تكون لنا سرعة استيعاب لأفكار المدير الفني".

وفي نفس السياق قال أحمد الشيخ: "كان هدفنا من المباراة الفوز للخروج من سلسلة النتائج السابقة ومن أجل الجمهور الذي تواجد لمؤازرة الفريق".

وأتم "منذ قترة كنت بعيد عن الملاعب بسبب الإصابات وأريد تقديم شيء يليق بالنادي المصري في الفترة المقبلة".

وحقق المصري فوزا هاما في الدوري بعد غياب 8 مباريات خسر خلالهم 7 مرات وتعادل مرة.

ولم يحقق المصري أي فوز في الدوري لمدة 8 مباريات متتالية، منذ أن فاز على الأهلي في الجولة الـ13 من المسابقة.

وهي المباراة الأولى للمصري مع حسام حسن في الدوري الذي تولي تدريب الفريق خلفا للتونسي معين الشعباني.

بعدما حقق الفريق البورسعيدي الفوز مع حسام في اللقاء السابق على المنصورة في كأس مصر.

الفوز رفع رصيد المصري إلى النقطة 21 في المركز الـ14 بجدول الترتيب، وتجمد رصيد الجونة عند النقطة 22 في المركز الـ13.

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