مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0) (0) مصر للمقاصة.. بداية اللقاء

السبت، 18 يونيو 2022 - 21:24

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة في الجولة 22 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــا.

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بداية اللقاء

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