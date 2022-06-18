مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0) (0) مصر للمقاصة.. بداية اللقاء
السبت، 18 يونيو 2022 - 21:24
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة في الجولة 22 من الدوري المصري.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــا.
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بداية اللقاء
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