جوسفالدو فيريرا وموعد مع المدرب المؤقت لـ الأهلي

السبت، 18 يونيو 2022 - 20:33

كتب : FilGoal

جوسفالدو فيريرا

يستعد البرتغالي جوسفالدو فيريرا لخوض رابع لقاءات القمة كمدير فني لـ الزمالك.

البرتغالي المخضرم عاد لتدريب الزمالك في فبراير الماضي وسيخوض أول مواجهة قمة في ولايته الثانية.

ويلتقي فيريرا في رابع مباريات القمة التي يخوضها مع مدرب مؤقت جديد لـ الأهلي.

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طالع تاريخ البرتغالي مع المدربين المؤقتين في القمة من هنــــــــــــــــــــــــــا

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