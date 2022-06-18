جوسفالدو فيريرا وموعد مع المدرب المؤقت لـ الأهلي

يستعد البرتغالي جوسفالدو فيريرا لخوض رابع لقاءات القمة كمدير فني لـ الزمالك.

البرتغالي المخضرم عاد لتدريب الزمالك في فبراير الماضي وسيخوض أول مواجهة قمة في ولايته الثانية.

ويلتقي فيريرا في رابع مباريات القمة التي يخوضها مع مدرب مؤقت جديد لـ الأهلي.

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