قبل استاد السلام.. 13 ملعبا استضافوا قمة الأهلي والزمالك

السبت، 18 يونيو 2022 - 19:23

كتب : FilGoal

الزمالك - الأهلي

يستضيف ملعب الأهلي we السلام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأول مرة في تاريخه

القمة رقم 124 في الدوري المصري بين القطبين و243 في تاريخ المواجهات سواء رسميا أو وديا

FilGoal.com يستعرض معكم تاريخ الملاعب التي استضافت القمة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

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الأهلي الزمالك في الدوري ملعب الأهلي WE السلام
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