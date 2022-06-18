قبل استاد السلام.. 13 ملعبا استضافوا قمة الأهلي والزمالك
السبت، 18 يونيو 2022 - 19:23
كتب : FilGoal
يستضيف ملعب الأهلي we السلام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأول مرة في تاريخه
القمة رقم 124 في الدوري المصري بين القطبين و243 في تاريخ المواجهات سواء رسميا أو وديا
FilGoal.com يستعرض معكم تاريخ الملاعب التي استضافت القمة من هنـــــــــــــــــــــــــا.
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