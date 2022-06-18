قبل استاد السلام.. 13 ملعبا استضافوا قمة الأهلي والزمالك

يستضيف ملعب الأهلي we السلام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأول مرة في تاريخه

القمة رقم 124 في الدوري المصري بين القطبين و243 في تاريخ المواجهات سواء رسميا أو وديا

FilGoal.com يستعرض معكم تاريخ الملاعب التي استضافت القمة من هنـــــــــــــــــــــــــا.