موناكو ينهي رحلى فابريجاس بعد 3 سنوات ونصف

السبت، 18 يونيو 2022 - 12:08

كتب : FilGoal

فابريجاس - موناكو

انتهت رحلة النجم الإسباني سيسك فابريجاس مع موناكو بعد 3 سنوات ونصف وفقا لما أعلن النادي الفرنسي.

صاحب الـ35 عاما انضم لصفوف موناكو في يناير 2019 قادما من تشيلسي وينتهي تعاقده بنهاية الشهر الجاري.

وكتب نادي الإمارة عبر موقعه الرسمي: "موناكو يشكر سيسك فابريجاس على السنوات الثلاث والنصف التي قضاها في النادي ويتمنى له الأفضل في المستقبل".

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وخاض فابريجاس شارك خلال 68 مباراة بقميص موناكو وسجل 4 أهداف وصنع 9 آخرين بجميع المسابقات.

نجم أرسنال وبرشلونة السابق قضى 4 سنوات ونصف في تشيلسي قبل أن يتجه إلى فرنسا لينضم إلى موناكو مقابل 25 مليون يورو.

وعلى المستوى الدولي خاض فابريجاس 111 مباراة بقميص المنتخب الإسباني سجل 15 وصنع 36 هدفا.

وحصل فابريجاس على لقب كأس العالم 2010 رفقة منتخب إسبانيا إضافة إلى بطولتي يورو 2008 و2012.

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