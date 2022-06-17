مران الزمالك - انتظام عبد الغني والمثلوثي قبل القمة.. وفتوح وحازم يواصلان التأهيل

انتظم الثنائي محمد عبد الغني وحمزة المثلوثي في التدريبات الجماعية لـ الزمالك استعدادا لمباراة القمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الأحد المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الأهلي we السلام.

وشارك محمد عبد الغني مدافع الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الجمعة، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في الكاحل.

وتعرض عبد الغني للإصابة في مباراة الداخلية الأخيرة في دور الـ 32 لـ كأس مصر، وشارك في التدريبات بصورة طبيعية بعدما أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي مؤخرا.

شارك التونسي التدريبات الجماعية، بعدما أنهى اللاعب برنامجه التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية بعد التعرض لإصابة في كاحل القدم تسببت في غيابه عن الفريق في الفترة الأخيرة.

وفي نفس السياق، واصل الثنائي أحمد فتوح وحازم إمام البرنامج التأهيلي.

وتماثل فتوح للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، في عانى حازم إمام من إصابة بشد في العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدا السبت عقب التدريب الختامي استعدادا للمباراة المرتقبة.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة من 21 نقطة.

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