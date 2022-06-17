تاريخ الملصقات الدعائية (بوسترات) كأس العالم من 1930 حتى 2022
الجمعة، 17 يونيو 2022 - 16:46
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الملصق الدعائي الرسمي لـ كأس العالم 2022.
ويظهر الملصق على هيئة يد تحمل عقال وأعلاها كلمة "هيا".
لمطالعة كل الملصقات الدعائية لكأس العالم من 1930 وحتى 2022 من هنــــــــــــــــــــــــا.
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