رودريجو يكشف ما قاله مودريتش لـ صلاح بعد نهائي دوري أبطال أوروبا

الجمعة، 17 يونيو 2022 - 10:34

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش ومحمد صلاح - ريال مدريد وليفربول

كشف رودريجو جوس لاعب ريال مدريد عن تفاصيل الحديث العابر الذي وقع بين زميله في الفريق لوكا مودريتش ومحمد صلاح نجم ليفربول.

رودريجو سيلفا

النادي : ريال مدريد

لوكا مودريتش

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد
ليفربول

وفاز ريال مدريد على ليفربول في استاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسة باريس في الـ28 من شهر مايو الماضي بهدف دون رد في نهائي أبطال أوروبا سجله فينيسيوس جونيور.

وتحدث اللاعب البرازيلي عبر بودكاست "بودباه" قائلا: "بعد نهائي دوري الأبطال وحينما كنا ننظم الممر الشرفي لليفربول كان صلاح حزينا".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - كلاتنبرج المرشح الأبرز لقيادة لجنة الحكام في الموسم القادم

وأردف "ونظر مودريتش إليه وقال له: شكرا صلاح، حاول مرة أخرى في المرة المقبلة".

وأتم رودريجو حديثه قائلا: "عندما يستفزك أحد اللاعبين فأنت تريد الفوز فقط بسببه، في المران كنا نقول تعال يا صلاح تعال".

جاء ذلك بعدما كان صلاح تحدث في أكثر من مرة قبل إقامة النهائي معربا عن رغبته في ملاقاة ريال مدريد وعدم تأهل مانشستر سيتي له.

وعقب انتصار ريال مدريد على سيتي وتأهل ليفربول نشر صلاح تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "لدينا نتيجة لنسويها".

وأعرب صلاح وقتها عن رغبته في الانتقام من ريال مدريد بعد إصابته أمامهم وهزيمته في نهائي دوري أبطال أوروبا 218 بثلاثة أهداف لهدف.

ليفربول صلاح مودريتش أبطال أوروبا رودريجو ريال مدريد
نرشح لكم
مؤتمر أنشيلوتي: شكلّنا الخطورة من خلال التحولات.. لعبنا مباراة متكاملة ضد برشلونة كورتوا: أول نهائي كأس ملك مع ريال مدريد.. وفالفيردي: وجدنا العديد من المساحات تشافي: الشوط الثاني كان سيئا.. فزنا على مدريد برباعية ولم نتوج ببطولات المباراة توقفت مرتين.. أياكس ينتصر في كلاسيكو كأس هولندا على فينيورد ما لم يحدث منذ 1960.. فيورنتينا يضع قدما في نهائي كأس إيطاليا من أجل لقبه الأوروبي الأول.. نانت يتأهل لنهائي كأس فرنسا مجددا بمشاركة مصطفى محمد بـ هاتريك بنزيمة.. ريال مدريد يصفع برشلونة برباعية ويتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا 3 نقاط مهمة.. يونايتد يعبر برينتفورد بصعوبة
أخر الأخبار
مجموعة الزمالك - البطولة العربية.. المنستيري يضع قدما في الدور الثاني برباعية ضد فحمان 6 دقيقة | الوطن العربي
مؤتمر أنشيلوتي: شكلّنا الخطورة من خلال التحولات.. لعبنا مباراة متكاملة ضد برشلونة 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - استمرار انتصارات الزمالك والأهلي في ثالث جولات المرحلة الختامية بالدوري 22 دقيقة | كرة يد
في الجول يكشف أفراد الجهاز الفني لقيادة الزمالك لحين التعاقد مع مدرب أجنبي 34 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - بعد تعثر مفاوضات هيرليتش.. اجتماع في الزمالك لتحديد المدرب أمام البنك الأهلي 40 دقيقة | الدوري المصري
علي معلول: انتظروا الأهلي بشكل جديد في بطولة إفريقيا 45 دقيقة | الكرة المصرية
طارق مصطفى يكشف حقيقة عودته للتدريب في مصر 45 دقيقة | الكرة المصرية
عامر حسين يكشف لـ في الجول عدد الحضور الجماهيري لنهائي الكأس.. وموقف الحكام 57 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 الأهلي يعلن عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر 3 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 4 كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة