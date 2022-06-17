تفاصيل فيلم فيفا الوثائقي عن محمد صلاح "مو رمز عالمي"

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فيلمًا وثائقيًا عن نجم كرة القدم محمد صلاح تهنئة له على إتمامه عامه الـ30 يوم الأربعاء 15 يونيو.

محمد صلاح النادي : ليفربول

يعود الفيلم الوثائقي "مو: رمز عالمي" إلى جذور محمد صلاح في قرية نجريج ويتناول إنجازاته وأهم أهدافه مع الأندية والمنتخبات من وجهة نظر مختلف الشخصيات المؤثرة حول العالم مثل مغني الراب مروان بابلو والكاتب مارك مانسون ولاعبة التايكوندو المصرية هدايا الملاك وغيرهم.

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