رومانو: برشلونة يلبي مطالب جافي.. ويجدد عقده

الخميس، 16 يونيو 2022 - 12:27

كتب : FilGoal

جافي - برشلونة X بلباو

شهدت الأيام الماضية عملا مضنيا من جانب إدارة برشلونة من أجل إقناع جافي جوهرة الفريق لتمديد التعاقد.

وبحسب فابريزو رومانو الصحفي في "سكاي" فإن هناك انفراجة في تجديد عقد جافي بعدما وافق النادي على طلباته.

النادي الكتالوني يسعى منذ فترة لربط لاعبي الفريق الشباب بعقود طويلة الأجل وهذا ما حدث بالفعل مع جافي.

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وقدم برشلونة عرضا لـ جافي الذي تنتهي مدة تعاقده 31 من الشهر الجاري لكن لم يوافق عليه حتى اللحظة.

وقال لابورتا خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: "اللاعب ووكيله الذي نعرفه يريدون أيضا البقاء في برشلونة ونحن قريبون من الوصول لاتفاق".

جافي (17 عاما) يتقاضى قرابة 300 ألف يورو سنويا، وهو راتبه قبل انضمامه للفريق الأول.

اللاعب صاحب الـ 17 عاما شارك مع برشلونة في الموسم المنقضي في 47 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة 6 أهداف.

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