مسيرة مبهرة لـ داني ألفيش مع برشلونة

الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 20:51

كتب : FilGoal

داني ألفيش - برشلونة

أعلن داني ألفيش رحيله عن برشلونة بعد أشهر في صفوفه.

النجم البرازيلي لم يجدد عقده مع النادي الكتالوني.

تعرّف على أبرز محطاته مع برشلونة من هـــنــــا

داني ألفيش برشلونة
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