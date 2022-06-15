مسيرة مبهرة لـ داني ألفيش مع برشلونة
الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 20:51
كتب : FilGoal
أعلن داني ألفيش رحيله عن برشلونة بعد أشهر في صفوفه.
داني ألفيش
النادي :
النجم البرازيلي لم يجدد عقده مع النادي الكتالوني.
تعرّف على أبرز محطاته مع برشلونة من هـــنــــا
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