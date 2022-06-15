مباشر في الدوري - الأهلي (0)-(0) إيسترن.. محاولة على مرمى شوبير

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد إيسترن كومباني في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 للدوري المصري، التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

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ق 5: خطورة من عماد ميهوب على مرمى شوبير والحكم يشير إلى تسلل

انطلاق المباراة