مباشر في الدوري - الأهلي (0)-(0) إيسترن.. محاولة على مرمى شوبير

الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 20:27

كتب : FilGoal

فريق الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد إيسترن كومباني في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 للدوري المصري، التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

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انطلاق المباراة

الأهلي إيسترن كومباني الدوري المصري
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