مباشر في الدوري - الأهلي (0)-(0) إيسترن.. محاولة على مرمى شوبير
الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 20:27
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد إيسترن كومباني في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 للدوري المصري، التي تقام بملعب الأهلي we السلام.
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ق 5: خطورة من عماد ميهوب على مرمى شوبير والحكم يشير إلى تسلل
انطلاق المباراة
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