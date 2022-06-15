انتهت في الدوري - الأهلي (4)-(1) إيسترن.. نهاية المباراة
الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 20:27
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد إيسترن كومباني في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 للدوري المصري، التي تقام بملعب الأهلي we السلام.
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ق94: صافرة إبراهيم نور الدين حكم اللقاء بنهاية المباراة
ق 91: جووول وليد سليمان يحول عرضية صلاح محسن برأسية إلى هدف
ق 90: خمس دقائق وقت بدلا من الضائع
ق 82: إلغاء الهدف بسبب خطأ ضد رامي ربيعة
ق 81: جووول الرابع للأحمر من حسام حسن
ق 76: جوووول فراس بن عيفية والهدف الأول إيسترن
ق 69: إنقاذ على مرتين من شوبير بعد ركلة حرة من محمد رمضان تابعها أوفا
ق 66: نزول حسام حسن وصلاح محسن ووليد سليمان بدلا من محمد شريف وأحمد عبد القادر وحسين الشحات
ق 62: شوبير يتصدى لرأسية خطيرة من كمال أبو الفتوح
ق 59: خروج متولي ونزول بدر بانون
ق 57: جوووول أحمد عبد القادر والثالث
ق 50: أحمد أوفا يسدد كرة خطيرة تمر جوار القائم
ق 50: ضغط أحمر ومحاولات لإضافة الثالث
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 2-1
ق 42: شوبير يتصدى لفرصة خطيرة من محمد رمضان
ق 38: هجمة خطيرة من أحمد أوفا على مرمى الأهلي
ق 36: نزول أحمد تمساح ومحمد رمضان بدلا من محمد الطرابلسي وصابر الشيمي
ق 35: تسديدة قوية من كوكا تمر أعلى العارضة
ق 31: جوووول طاهر والثاني من ركلة جزاء
ق 29: ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة محمود وحيد
ق 24: جووول الشحات والهدف الأول من انفراد بعد تمريرة طويلة من رامي ربيعة ووضع الكرة من أعلى الحارس
ق 20: ضغط أحمر
ق 13: تسديدة من أحمد متعب تمر بعيدا عن مرمى الأهلي
ق 5: خطورة من عماد ميهوب على مرمى شوبير والحكم يشير إلى تسلل
انطلاق المباراة