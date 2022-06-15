اتحاد الكرة يكشف موعد اجتماعه والإعلان عن قراراته

يجري اتحاد الكرة المصري اجتماعا هاما غدا الخميس.

وسيتم الإعلان عن القرارات في الساعة الرابعة مساءً بعد نهاية الاجتماع.

ويُسمح بحضور القنوات ووسائل الإعلام.

كانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى نية إيهاب جلال تقديمه لاستقالته من تدريب منتخب مصر على خلفية تصريحات أعضاء اتحاد الكرة الأخيرة.

منتخب مصر خسر أمام كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف وديا اليوم الثلاثاء.

وصرح إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء بأنه سيحصل على إجازة لمدة أسبوع في أمريكا ثم يعود إلى مصر.

ماذا حدث؟

الأزمة بدأت بعد هزيمة مصر أمام إثيوبيا بهدفين دون رد في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2023 والمقرر إقامتها في كوت ديفوار.

أجرى جمال علام رئيس الاتحاد المصريمداخلة مطولة تحدث فيها عن كواليس تعيين إيهاب جلال وراتبه.

وأشار إلى طلبه من حازم إمام ومحمد بركات عضوي المجلس للبحث عن مدير فني جديد.

وقال جمال علام عبر قناة صدى البلد: "كلفت حازم إمام ومحمد بركات بدراسة بعض السير الذاتية لمدربين أجانب لاختيار أحدهم لتدريب منتخب مصر".

وأضاف "نهتم بحالة اللاعبين النفسية قبل مواجهة كوريا لذلك كان من غير المنطقي إعلان رحيل الجهاز الفني عقب مباراة إثيوبيا".

ونفى جمال علام فيبيان رسمي بعد ذلك إقالته لـ إيهاب جلال.

وسيطرت حالة من الحزن والصدمة على إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر فور وصول بعثة الفراعنة إلى كوريا الجنوبية.

وعلم FilGoal.com أن إيهاب جلال شعر بحالة من الحزن والصدمة ولم يستطع إخفاء ذلك عقب الوصول إلى كوريا ومعرفته بتصريحات جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم.

الأمر الذي دفع خالد الدرندلي ومحمد بركات إلى محاولة إيضاح الموقف لـ إيهاب جلال وشرحا له أن رئيس الاتحاد خانه التعبير في تصريحاته ولم يقصد الإساءة له أو إعلان إقالته.

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