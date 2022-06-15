ذا أثليتك: 50 مليون جنيه إسترليني ستنقل فيليبس إلى مانشستر سيتي

بعد هالاند وألفاريز، ما زال مانشستر سيتي يسعى لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

حسب ذا أثليتك، فإن مانشستر سيتي وضع كالفن فيليبس متوسط ميدان ليدز يونايتد كهدفا جديدا في سوق الانتقالات.

ويسعى بيب جوارديولا بتعويض رحيل قائده البرازيلي فيرناندينو، ويرى في ابن الـ26 عاما البديل المناسب.

مانشستر سيتي يتوقع أن يتم الاتفاق على الصفقة إذا تم تقديم عرض بين 45 إلى 50 مليون جنيه إسترليني.

وهناك ثقة في مانشستر بأن فيليبس سيضغط لاغتنام الفرصة للانضمام إليهم إذا تم تقديم العرض.

وتعاقد مانشستر سيتي مع إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند وسينضم له جوليان ألفاريز من ريفر بليت والذي تعاقد معه في يناير الماضي وتركه معارا للفريق الأرجنتيني.

شبكة سكاي سبورتس أشارت في وقت سابق لحسم ليدز يونايتد لصفقة انتقال لاعب الوسط مارك روكا من بايرن ميونخ مقابل 10 مليون جنيه إسترليني والذي قد يكون البديل المحتمل لفيليبس.

ليدز تعاقد في الصيف الحالي مع راسموس كريستنسن الظهير الأيمن وبرندن أرانسون لاعب الوسط المهاجم من سالسبورج النمساوي.

فيليبس يلعب في مركز لاعب الوسط المدافع، ولعب 234 مباراة مع ليدز يونايتد منذ 2015.

وسجل 14 هدفا وصنع 13 آخرين.

ابن الـ26 عاما كان أحد الركائز الأساسية مع منتخب إنجلترا في يورو 2020 والتي خسرها الأسود الثلاثة في النهائي بركلات الترجيح.

يذكر أن اسم فيليبس ارتبط بمانشستر يونايتد ولكن التقارير الصحفية أكدت أن العداوة بين الشياطين الحمر وليدز يونايتد ستجعل اللاعب لا يفكر في الانتقال.

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