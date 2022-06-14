استراحة دوري الأمم الأوروبية - ألمانيا (2) (0) إيطاليا.. نهاية الشوط الأول
الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 20:38
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ألمانيا وإيطاليا في الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.
ويتصدر بطل أوروبا الترتيب برصيد 5 نقاط، بينما يحتل منتخب ألمانيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
ويلتقي في نفس التوقيت منتخبا المجر وإنجلترا.
طالع المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.
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نهاية الشوط الأول
ق 45+4: جوندوجان يضيف الثاني من ركلة جزاء
ق 11: جوشوا كيميتش يسجل الهدف الأول لمنتخب ألمانيا
بداية اللقاء
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