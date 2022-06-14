موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 22-23.. وإعلان جدول المباريات

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 18:36

كتب : FilGoal

لوجو الدوري الإيطالي

تحددت موعد قرعة وبداية الدوري الإيطالي موسم 2022-2023.

وتوج ميلان بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عاما بعدما تفوق على إنتر بفارق نقطتين.

وسيبدأ الموسم بشكل مبكر على عكس السنوات الماضية نظرا لإقامة كأس العالم قطر 2022 في نوفمبر وديسمبر المقبلين.

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وتأهلت فريق ليتشي وكريمونيسي ومونزا إلى الدوري الإيطالي الموسم المقبل.

بينما هبط عن الموسم المنصرم كل من: كالياري وجنوى وفينتسيا.

موعد القرعة

تقام قرعة الموسم الجديد من الدوري الإيطالي يوم 24 يونيو المقبل.

وتذاع عبر القناة الرسمية للدوري الإيطالي.

ولن تقام مباريات الدور الثاني بنفس ترتيب الدور الأول من المسابقة كما حدث الموسم الماضي.

موعد بداية الموسم

ينطلق الدوري الإيطالي على غير المعتاد مبكرا، والسبب كأس العالم 2022.

وستكون ضربة البداية يوم 13 أغسطس المقبل.

ولم يتحدد بعد الموعد الختامي لنهاية الموسم.

ويعد يوفنتوس الأكثر تتويجا باللقب برصيد 36 لقبا.

فيما يأتي خلفه كل من إنتر وميلان برصيد 19 لقبا لكل منهما.

ويضم الموسم المقبل 20 ناديا من 10 أقاليم إيطالية مختلفة، ويتصدر إقليم لومبارديا برصيد 5 فرق هم أتالانتا وكريمونيسي ومونزا وميلان وإنتر.

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