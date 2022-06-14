مدرب منتخب مصر يكشف لـ في الجول حقيقة استقالة إيهاب جلال

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 16:19

كتب : حامد وجدي

إيهاب جلال مع منتخب مصر

إيهاب جلال مع منتخب مصر

كشف أحمد حسام مدرب منتخب مصر، حقيقة تقديم إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب لاستقالته من منصبه.

وقال أحمد حسام في تصريحات لـFilGoal.com: "إيهاب جلال كلفني أنا وعلي طه بمتابعة المباريات وتحضير التقارير لحين عودته من إجازته في أمريكا".

وأضاف "الاستقالة؟ جلال لم يبلغ أي فرد من أفراد الجهاز بذلك، والجميع في انتظار عودته لاستكمال مهمته".

أخبار متعلقة:
مؤتمر إيهاب جلال: الهزيمة أمام كوريا لا تعبر عن سير المباراة.. وسأحصل على إجازة لمدة أسبوع مصطفى محمد يسجل ثاني أهداف منتخب مصر مع إيهاب جلال مؤتمر إيهاب جلال: أبعث بعلامة القلب للشعب الكوري.. واثق من تحقيقهم إنجاز في المونديال طلائع الجيش يتعاقد مع جلال الشرقاوي هداف دمنهور

كانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى نية إيهاب جلال تقديمه لاستقالته من تدريب منتخب مصر على خلفية تصريحات أعضاء اتحاد الكرة الأخيرة.

منتخب مصر خسر أمام كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف وديا اليوم الثلاثاء.

وصرح إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء بأنه سيحصل على إجازة لمدة أسبوع في أمريكا ثم يعود إلى مصر.

ماذا حدث؟

الأزمة بدأت بعد هزيمة مصر أمام إثيوبيا بهدفين دون رد في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2023 والمقرر إقامتها في كوت ديفوار.

أجرى جمال علام رئيس الاتحاد المصريمداخلة مطولة تحدث فيها عن كواليس تعيين إيهاب جلال وراتبه.

وأشار إلى طلبه من حازم إمام ومحمد بركات عضوي المجلس للبحث عن مدير فني جديد.

وقال جمال علام عبر قناة صدى البلد: "كلفت حازم إمام ومحمد بركات بدراسة بعض السير الذاتية لمدربين أجانب لاختيار أحدهم لتدريب منتخب مصر".

وأضاف "نهتم بحالة اللاعبين النفسية قبل مواجهة كوريا لذلك كان من غير المنطقي إعلان رحيل الجهاز الفني عقب مباراة إثيوبيا".

ونفى جمال علام فيبيان رسمي بعد ذلك إقالته لـ إيهاب جلال.

وسيطرت حالة من الحزن والصدمة على إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر فور وصول بعثة الفراعنة إلى كوريا الجنوبية.

وعلم FilGoal.com أن إيهاب جلال شعر بحالة من الحزن والصدمة ولم يستطع إخفاء ذلك عقب الوصول إلى كوريا ومعرفته بتصريحات جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم.

الأمر الذي دفع خالد الدرندلي ومحمد بركات إلى محاولة إيضاح الموقف لـ إيهاب جلال وشرحا له أن رئيس الاتحاد خانه التعبير في تصريحاته ولم يقصد الإساءة له أو إعلان إقالته.

منتخب مصر إيهاب جلال كوريا الجنوبية
نرشح لكم
بعد 5 سنوات.. استقالة مراد من منصب المنسق الإعلامي لمنتخب مصر أحمد صفوت: نسعى لتحقيق إنجاز في كأس العالم للناشئين خالد مختار: شعرنا أننا نلعب كأس الخليج في مصر.. وتوقعت المنافسة على الهداف النجعاوي يشارك في فوز قاتل لسلافيا براج أمام أرسنال بدوري أبطال أوروبا للشباب انتهت نهائي كأس الخليج للناشئين - مصر (3)-(1) الإمارات.. البطولة الأولى مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: طارق سليمان الأقرب للتواجد في المؤتمر الصحفي لمباراتي مالاوي تشكيل منتخب مصر للناشئين - صفوت يقود الهجوم أمام الإمارات في نهائي كأس الخليج جوائز كاف - غياب محمد صلاح عن المرشحين لأفضل لاعب في إفريقيا
أخر الأخبار
الزمالك يعلن نقل مباراته ضد طلائع الجيش في الدوري 12 دقيقة | الدوري المصري
سبورت: بسبب الإصابة.. موناكو يستبعد فاتي من قائمة دوري المؤتمر 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
المجلس الأعلى للإعلام يعلن تلقيه شكوى من لبيب ضد ميدو 31 دقيقة | الدوري المصري
كأس مصر - الجونة يفوز على اتحاد الشرطة برباعية ويضرب موعدا مع الاتحاد السكندري ساعة | الكرة المصرية
إنفانتينو يوجه رسالة مؤثرة لـ رونالدو بعد اعتزاله الدولي ساعة | الكرة الأوروبية
جيسوس عن اعتزال رونالدو: أمرت بوضع صورة كبيرة له في قاعة المحاضرات ساعة | الكرة الأوروبية
بعد 5 سنوات.. استقالة مراد من منصب المنسق الإعلامي لمنتخب مصر 2 ساعة | منتخب مصر
إيزاك: نشعر بخيبة أمل بعد الخسارة أمام فنربخشة 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الخليج للناشئين - مصر (3)-(1) الإمارات.. البطولة الأولى 2 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب استبعاد إمام وزيزو والشناوي من لقاء المقاولون 3 "الأهلي ليس المنافس الذي تهدده بهذا الشكل".. وائل جمعة ينتقد مودرن ويوجه رسالة للاعبين 4 انتهت دوري أبطال أوروبا للشباب - برشلونة (3)-(3) أستون فيلا.. تعادل قاتل