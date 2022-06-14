مباشر - كوريا الجنوبية (2)-(0) مصر.. فرصة خطيرة جديدة على مرمى الشناوي

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 12:19

كتب : FilGoal

منتخب مصر قبل مواجهة غينيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كوريا الجنوبية ضد مصر الودية التي تقام في ملعب سيول.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
تشكيل مصر - أحمد حمدي أساسي.. وإبراهيم عادل ورفعت في الهجوم أمام كوريا

ق 29: محاولة لمنتخب مصر بتسديدة من ياسر إبراهيم تمر جوار المرمى

ق 22: هدف ثاني لكوريا بضربة رأسية من كيم يونج

ق 17: هدف أول لـ كوريا في شباك مصر عن طريق هوانج يو جو

ق 14: فرصة خطيرة من مصطفى محمد أمام المرمى بعد خطأ من حارس كوريا

عدم بث المباراة حتى الآن بسبب عطل من المصدر

انطلاق المباراة

منتخب مصر كوريا الجنوبية
نرشح لكم
تقرير مغربي: الأهلي رفض عرضين لرحيل بدر بانون تشكيل مصر - أحمد حمدي أساسي.. وإبراهيم عادل ورفعت في الهجوم أمام كوريا عبد العال لـ في الجول: مشاركة لاعبي الأهلي الدوليين؟ نطلب الالتزام بالاتفاق أمير مرتضى: كنا ندرس عدم لعب مباراة الداخلية.. وطارق حامد لن يشارك في القمة أمير مرتضى: متعاطف مع الأهلي في أزمة اتحاد الكرة لأن الزمالك مر بمثلها محاميه: القضية بين عبد الله السعيد والأهلي مازالت معلقة خبر في الجول - موسيماني يقترب من أحد أندية القمة في قطر مؤتمر مدرب الداخلية: الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء.. وخبرات الزمالك حسمت المباراة
أخر الأخبار
تقرير مغربي: الأهلي رفض عرضين لرحيل بدر بانون 11 دقيقة | الكرة المصرية
تيليجراف: مانشستر سيتي يسعى للحصول على أكثر من 200 مليون مقابل بيع لاعبيه ساعة | ميركاتو
تشكيل كوريا - سون يقود الهجوم أمام مصر ساعة | منتخب مصر
مباشر - كوريا الجنوبية (2)-(0) مصر.. فرصة خطيرة جديدة على مرمى الشناوي ساعة | الكرة المصرية
تشكيل مصر - أحمد حمدي أساسي.. وإبراهيم عادل ورفعت في الهجوم أمام كوريا ساعة | الكرة المصرية
تشكيل تونس - فرجاني أساسي أمام اليابان.. والجزيري ومعلول على مقاعد البدلاء ساعة | الوطن العربي
تايمز: توتنام يتوصل لاتفاق مع برايتون لضم بيسوما 2 ساعة | ميركاتو
تقرير: خسارة 1.3 مليار إسترليني تحبط ميركاتو مانشستر يونايتد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 2 عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 3 في الجول يكشف كواليس رحيل موسيماني عن الأهلي في 7 نقاط 4 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا