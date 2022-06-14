مباشر - كوريا الجنوبية (2)-(0) مصر.. فرصة خطيرة جديدة على مرمى الشناوي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كوريا الجنوبية ضد مصر الودية التي تقام في ملعب سيول.

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ق 29: محاولة لمنتخب مصر بتسديدة من ياسر إبراهيم تمر جوار المرمى

ق 22: هدف ثاني لكوريا بضربة رأسية من كيم يونج

ق 17: هدف أول لـ كوريا في شباك مصر عن طريق هوانج يو جو

ق 14: فرصة خطيرة من مصطفى محمد أمام المرمى بعد خطأ من حارس كوريا

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انطلاق المباراة