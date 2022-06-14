انتهت - كوريا الجنوبية (4)-(1) مصر.. هزيمة قاسية للفراعنة

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 12:19

كتب : FilGoal

سون هيونج مين أمام منتخب مصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كوريا الجنوبية ضد مصر الودية التي تقام في ملعب سيول.

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تشكيل مصر - أحمد حمدي أساسي.. وإبراهيم عادل ورفعت في الهجوم أمام كوريا

نهاية المباراة بفوز كوريا 4-1

ق 90: الهدف الرابع تشانج هون كون

ق 86: نزول محمد إبراهيم بدلا من أحمد حمدي

ق 84: هدف ثالث لكوريا تشو جي سونج

ق 80: خروج مصطفى ونزول أحمد عاطف

ق 74: فرصة خطيرة للفراعنة من السولية والونش

ق 69: نزول زيزو بدلا من رفعت

ق 67: عرضية خطيرة من رفعت الدفاع يبعدها قبل أن تصل إلى مصطفى محمد

ق 65: الشناوي ينقذ فرصة خطيرة

ق 48: الشناوي يبعد عرضية خطيرة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم كوريا 2-1

ق 43: تسديدة من السولية وفرصة على مرمى كوريا

ق 38: جووووول مصطفى محمد والأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

ق 29: محاولة لمنتخب مصر بتسديدة من ياسر إبراهيم تمر جوار المرمى

ق 22: هدف ثاني لكوريا بضربة رأسية من كيم يونج

ق 17: هدف أول لـ كوريا في شباك مصر عن طريق هوانج يو جو

ق 11: فرصة خطيرة من مصطفى محمد أمام المرمى بعد خطأ من حارس كوريا

عدم بث المباراة حتى الآن بسبب عطل من المصدر

انطلاق المباراة

منتخب مصر كوريا الجنوبية
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