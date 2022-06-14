انتهت - كوريا الجنوبية (4)-(1) مصر.. هزيمة قاسية للفراعنة
الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 12:19
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كوريا الجنوبية ضد مصر الودية التي تقام في ملعب سيول.
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نهاية المباراة بفوز كوريا 4-1
ق 90: الهدف الرابع تشانج هون كون
ق 86: نزول محمد إبراهيم بدلا من أحمد حمدي
ق 84: هدف ثالث لكوريا تشو جي سونج
ق 80: خروج مصطفى ونزول أحمد عاطف
ق 74: فرصة خطيرة للفراعنة من السولية والونش
ق 69: نزول زيزو بدلا من رفعت
ق 67: عرضية خطيرة من رفعت الدفاع يبعدها قبل أن تصل إلى مصطفى محمد
ق 65: الشناوي ينقذ فرصة خطيرة
ق 48: الشناوي يبعد عرضية خطيرة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم كوريا 2-1
ق 43: تسديدة من السولية وفرصة على مرمى كوريا
ق 38: جووووول مصطفى محمد والأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء
ق 29: محاولة لمنتخب مصر بتسديدة من ياسر إبراهيم تمر جوار المرمى
ق 22: هدف ثاني لكوريا بضربة رأسية من كيم يونج
ق 17: هدف أول لـ كوريا في شباك مصر عن طريق هوانج يو جو
ق 11: فرصة خطيرة من مصطفى محمد أمام المرمى بعد خطأ من حارس كوريا
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انطلاق المباراة