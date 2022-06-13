تصفيات أمم إفريقيا - خطوة نحو التأهل.. المغرب تهزم ليبيريا بهدفين في دقيقة

الإثنين، 13 يونيو 2022 - 23:11

كتب : FilGoal

وحيد خليلوزيتش - يوسف النصيري

يقترب منتخب المغرب من التأهل إلى أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار مبكرا بعد الفوز على ليبيريا.

وتغلب منتخب المغرب على ليبيريا بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بالمغرب نظرا لأن ملعب ليبيريا غير مطابق للمواصفات.

ورفع المغرب رصيده إلى ست نقاط في الصدارة بالعلامة الكاملة من مباراتين بينما فريقا جنوب إفريقيا وليبيريا بلا رصيد من النقاط وخاض كل منهما مباراة واحدة.

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وكان الشوط الأول من مواجهة المغرب وليبيريا قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني نجح منتخب المغرب في تسجيل هدفين في دقيقة واحدة ساهما في خطف نقاط المباراة.

ونجح فيصل فجر في افتتاح التسجيل في الدقيقة 56 من ركلة جزاء قبل أن يضيف يوسف النصيري الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة.

ويحتاج منتخب المغرب نقطة واحدة من مباراتين لحسم التأهل إلى أمم إفريقيا.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات أمم إفريقيا 2023، وتم استبعاد منتخب زيمبابوي من التصفيات بسبب التدخل الحكومي.

ولذلك تقام منافسات المجموعة 11 من التصفيات من ثلاثة فرق فقط.

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