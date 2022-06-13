اختبر معلوماتك - بعد رحيله عن الأهلي.. هل تعرف موسيماني جيدا؟

عبد العال لـ في الجول: مشاركة لاعبي الأهلي الدوليين؟ نطلب الالتزام بالاتفاق

أمير مرتضى: كنا ندرس عدم لعب مباراة الداخلية.. وطارق حامد لن يشارك في القمة

أمير مرتضى: متعاطف مع الأهلي في أزمة اتحاد الكرة لأن الزمالك مر بمثلها

محاميه: القضية بين عبد الله السعيد والأهلي مازالت معلقة

خبر في الجول - موسيماني يقترب من أحد أندية القمة في قطر

مؤتمر مدرب الداخلية: الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء.. وخبرات الزمالك حسمت المباراة

أمير مرتضى: لدينا نظام خاص في إجراء الصفقات.. والظروف الصعبة تخلق حلول غير تقليدية

مؤتمر فيريرا: من الصعب الدفع بالناشئين في القمة.. وشيكابالا كان سيسجل هدفين في هذه الحالة