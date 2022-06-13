اختبر معلوماتك - بعد رحيله عن الأهلي.. هل تعرف موسيماني جيدا؟

الإثنين، 13 يونيو 2022 - 22:49

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com كويز أسئلة عن بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي.

وأعلن الأهلي رحيل موسيماني عن تدريب الفريق، لذلك يقدم FilGoal.com مجموعة أسلئة عن موسيماني.

وإليكم كويز FilGoal.com عن موسيماني:

أخبار متعلقة
تفوق الإقصائيات وبرونزية تاريخية وخسارة الدوري.. أبرز مراحل رحلة موسيماني مع الأهلي عن السحر وعدم النوم والسذاجة الكروية.. أبرز 10 تصريحات لـ موسيماني مع الأهلي
الأهلي موسيماني كويز في الجول
نرشح لكم
عبد العال لـ في الجول: مشاركة لاعبي الأهلي الدوليين؟ نطلب الالتزام بالاتفاق أمير مرتضى: كنا ندرس عدم لعب مباراة الداخلية.. وطارق حامد لن يشارك في القمة أمير مرتضى: متعاطف مع الأهلي في أزمة اتحاد الكرة لأن الزمالك مر بمثلها محاميه: القضية بين عبد الله السعيد والأهلي مازالت معلقة خبر في الجول - موسيماني يقترب من أحد أندية القمة في قطر مؤتمر مدرب الداخلية: الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء.. وخبرات الزمالك حسمت المباراة أمير مرتضى: لدينا نظام خاص في إجراء الصفقات.. والظروف الصعبة تخلق حلول غير تقليدية مؤتمر فيريرا: من الصعب الدفع بالناشئين في القمة.. وشيكابالا كان سيسجل هدفين في هذه الحالة
أخر الأخبار
عبد العال لـ في الجول: مشاركة لاعبي الأهلي الدوليين؟ نطلب الالتزام بالاتفاق 2 ساعة | الكرة المصرية
أمير مرتضى: كنا ندرس عدم لعب مباراة الداخلية.. وطارق حامد لن يشارك في القمة 2 ساعة | الكرة المصرية
أمير مرتضى: متعاطف مع الأهلي في أزمة اتحاد الكرة لأن الزمالك مر بمثلها 2 ساعة | الكرة المصرية
محاميه: القضية بين عبد الله السعيد والأهلي مازالت معلقة 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - موسيماني يقترب من أحد أندية القمة في قطر 2 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر مدرب الداخلية: الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء.. وخبرات الزمالك حسمت المباراة 3 ساعة | الكرة المصرية
أمير مرتضى: لدينا نظام خاص في إجراء الصفقات.. والظروف الصعبة تخلق حلول غير تقليدية 3 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر فيريرا: من الصعب الدفع بالناشئين في القمة.. وشيكابالا كان سيسجل هدفين في هذه الحالة 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 2 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 3 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا 4 في الجول يكشف كواليس رحيل موسيماني عن الأهلي في 7 نقاط