اختبر معلوماتك - بعد رحيله عن الأهلي.. هل تعرف موسيماني جيدا؟
الإثنين، 13 يونيو 2022 - 22:49
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com كويز أسئلة عن بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي.
وأعلن الأهلي رحيل موسيماني عن تدريب الفريق، لذلك يقدم FilGoal.com مجموعة أسلئة عن موسيماني.
وإليكم كويز FilGoal.com عن موسيماني:
نرشح لكم
عبد العال لـ في الجول: مشاركة لاعبي الأهلي الدوليين؟ نطلب الالتزام بالاتفاق أمير مرتضى: كنا ندرس عدم لعب مباراة الداخلية.. وطارق حامد لن يشارك في القمة أمير مرتضى: متعاطف مع الأهلي في أزمة اتحاد الكرة لأن الزمالك مر بمثلها محاميه: القضية بين عبد الله السعيد والأهلي مازالت معلقة خبر في الجول - موسيماني يقترب من أحد أندية القمة في قطر مؤتمر مدرب الداخلية: الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء.. وخبرات الزمالك حسمت المباراة أمير مرتضى: لدينا نظام خاص في إجراء الصفقات.. والظروف الصعبة تخلق حلول غير تقليدية مؤتمر فيريرا: من الصعب الدفع بالناشئين في القمة.. وشيكابالا كان سيسجل هدفين في هذه الحالة