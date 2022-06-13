نهاية دوري الأمم الأوروبية - فرنسا (0) - (1) كرواتيا.. تتواصل معاناة بطل العالم
الإثنين، 13 يونيو 2022 - 20:35
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة القمة بين فرنسا وكرواتيا ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.
-------------------------------------------------
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
جوووووووول أول لـ كرواتيا عن طريق لوكا مودريتش من علامة جزاء.
بداية المباراة
نرشح لكم
الكنغر المجنون يقهر 13 ساحرا من بيرو ويصعد بـ أستراليا لـ كأس العالم تقرير: تشافي يصر على التعاقد مع كوندي بعد رحيله عن ريال مدريد.. رونالدو يوجه رسالة مؤثرة لـ مارسيلو التشكيل - مبابي وبنزيمة في هجوم فرنسا.. ومودريتش يقود كرواتيا انتهت ملحق كأس العالم - بيرو (4) - (5) أستراليا..الكنغر إلى المونديال بايرن ميونيخ يعلن انضمام ريان جرافنبرخ أرسنال يضم لاعب البرازيل الشاب مارسيلو: لن أعتزل.. ونهائي 2022 كان الأكثر أهمية رغم عدم مشاركتي