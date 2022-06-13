نهاية دوري الأمم الأوروبية - فرنسا (0) - (1) كرواتيا.. تتواصل معاناة بطل العالم

الإثنين، 13 يونيو 2022 - 20:35

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان - فرنسا - كرواتيا - دوري الأمم الأوروبية

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة القمة بين فرنسا وكرواتيا ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

جوووووووول أول لـ كرواتيا عن طريق لوكا مودريتش من علامة جزاء.

بداية المباراة

فرنسا كرواتيا دوري الأمم الأوروبية
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