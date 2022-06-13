مباشر دوري الأمم الأوروبية - فرنسا (0) - (0) كرواتيا.. جووووول أول
الإثنين، 13 يونيو 2022 - 20:35
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة القمة بين فرنسا وكرواتيا ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.
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بداية المباراة
جوووووووول أول لـ كرواتيا عن طريق لوكا مودريتش من علامة جزاء.
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