مباشر دوري الأمم الأوروبية - فرنسا (0) - (0) كرواتيا.. جووووول أول

الإثنين، 13 يونيو 2022 - 20:35

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان - فرنسا - كرواتيا - دوري الأمم الأوروبية

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة القمة بين فرنسا وكرواتيا ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة.

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بداية المباراة

جوووووووول أول لـ كرواتيا عن طريق لوكا مودريتش من علامة جزاء.

فرنسا كرواتيا دوري الأمم الأوروبية
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