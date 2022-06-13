مباشر ملحق كأس العالم - بيرو (0) - (0) أستراليا.. إلى الوقت الإضافي

الإثنين، 13 يونيو 2022 - 20:07

كتب : FilGoal

أستراليا ضد بيرو - الملحق المؤهل لـ كأس العالم

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة بيرو ضد أستراليا في الملحق المؤهل لـ كأس العالم 2022 في قطر.

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نهاية الوقت الأصلي.. إلى شوطين إضافيين

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ق87: أخطر فرص اللقاء بعد عرضية من عزيز بيهيش وتسديدة من أيدين هروستيتش يتصدى لها الحارس

ق68: كويفا لاعب بيرو يسدد من داخل منطقة الجزاء في الشباك من الخارج

ق53: كاريو يسدد بقوة فوق العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق23: مطالبات ببطاقة حمراء بعد تدخل قوي من دوك لاعب أستراليا والحكم يطلب استمرار اللعب

ق11: تسديدة من دوك لاعب أستراليا بجوار القائم

بداية المباراة

أستراليا بيرو الملحق المؤهل لكأس العالم
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