مباشر ملحق كأس العالم - بيرو (0) - (0) أستراليا.. إلى الوقت الإضافي
الإثنين، 13 يونيو 2022 - 20:07
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة بيرو ضد أستراليا في الملحق المؤهل لـ كأس العالم 2022 في قطر.
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نهاية الوقت الأصلي.. إلى شوطين إضافيين
ق87: أخطر فرص اللقاء بعد عرضية من عزيز بيهيش وتسديدة من أيدين هروستيتش يتصدى لها الحارس
ق68: كويفا لاعب بيرو يسدد من داخل منطقة الجزاء في الشباك من الخارج
ق53: كاريو يسدد بقوة فوق العارضة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق23: مطالبات ببطاقة حمراء بعد تدخل قوي من دوك لاعب أستراليا والحكم يطلب استمرار اللعب
ق11: تسديدة من دوك لاعب أستراليا بجوار القائم
بداية المباراة
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