استراحة محلق كأس العالم - بيرو (0) - (0) أستراليا.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة بيرو ضد أستراليا في الملحق المؤهل لـ كأس العالم 2022 في قطر.

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نهاية الشوط الأول

ق23: مطالبات ببطاقة حمراء بعد تدخل قوي من دوك لاعب أستراليا والحكم يطلب استمرار اللعب

ق11: تسديدة من دوك لاعب أستراليا بجوار القائم

بداية المباراة