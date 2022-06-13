استراحة محلق كأس العالم - بيرو (0) - (0) أستراليا.. نهاية الشوط الأول
الإثنين، 13 يونيو 2022 - 20:07
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة بيرو ضد أستراليا في الملحق المؤهل لـ كأس العالم 2022 في قطر.
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نهاية الشوط الأول
ق23: مطالبات ببطاقة حمراء بعد تدخل قوي من دوك لاعب أستراليا والحكم يطلب استمرار اللعب
ق11: تسديدة من دوك لاعب أستراليا بجوار القائم
بداية المباراة
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