مباشر كأس مصر - الزمالك (1)-(1) الداخلية.. فرصة خطيرة من شيكابالا
الإثنين، 13 يونيو 2022 - 19:39
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الداخلية في دور الـ32 لكأس مصر.
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ق 88: نزول إسلام جابر بدلا من سيد عبد الله
ق 87: فرصة خطيرة من شيكابالا بعد مراوغة الحارس وأرسل عرضية أبعدها الدفاع
ق 84: نزول شيكابالا بدلا من عمر السعيد
ق 60: جوووول سيف جعفر والتعادل للزمالك بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء
ق 55: تسديدة قوية من سيد عبد الله الحارس يتصدى لها
نزول سيف جعفر وأشرف بنشرقي وخروج يوسف أسامة ومحمد طارق
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الداخلية
ق 41: مطالبات بركلة جزاء لأوباما
ق 4: جوووول هدف أول للداخلية من سمير فكري بعد مراوغة الحارس
ق 1: هجمة خطيرة للداخلية بضربة رأسية
انطلاق المباراة
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