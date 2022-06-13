مباشر كأس مصر - الزمالك (1)-(1) الداخلية.. نزول شيكابالا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الداخلية في دور الـ32 لكأس مصر.

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ق 84: نزول شيكابالا بدلا من عمر السعيد

ق 60: جوووول سيف جعفر والتعادل للزمالك بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء

ق 55: تسديدة قوية من سيد عبد الله الحارس يتصدى لها

نزول سيف جعفر وأشرف بنشرقي وخروج يوسف أسامة ومحمد طارق

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الداخلية

ق 41: مطالبات بركلة جزاء لأوباما

ق 4: جوووول هدف أول للداخلية من سمير فكري بعد مراوغة الحارس

ق 1: هجمة خطيرة للداخلية بضربة رأسية

انطلاق المباراة