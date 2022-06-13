مباشر كأس مصر - الزمالك (1)-(1) الداخلية.. نزول شيكابالا

الإثنين، 13 يونيو 2022 - 19:39

كتب : FilGoal

الزمالك - الداخلية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الداخلية في دور الـ32 لكأس مصر.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
تشكيل الزمالك – محمد طارق ويوسف نبيه ضمن 5 ناشئين أساسيين أمام الداخلية تشكيل الداخلية – سنغالي يقود الهجوم وقناوي ظهير أيمن أمام الزمالك

ق 84: نزول شيكابالا بدلا من عمر السعيد

ق 60: جوووول سيف جعفر والتعادل للزمالك بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء

ق 55: تسديدة قوية من سيد عبد الله الحارس يتصدى لها

نزول سيف جعفر وأشرف بنشرقي وخروج يوسف أسامة ومحمد طارق

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الداخلية

ق 41: مطالبات بركلة جزاء لأوباما

ق 4: جوووول هدف أول للداخلية من سمير فكري بعد مراوغة الحارس

ق 1: هجمة خطيرة للداخلية بضربة رأسية

انطلاق المباراة

الزمالك كأس مصر الداخلية
نرشح لكم
الإعلان عن موعد قرعة نصف نهائي كأس الرابطة تفوق الإقصائيات وبرونزية تاريخية وخسارة الدوري.. أبرز مراحل رحلة موسيماني مع الأهلي بسبب الجيش الكوري.. مهاجم ولفرهامبتون يغيب عن ودية مصر شريف الهداف وأفشة الأكثر مشاركة وتواجد كهربا.. أرقام من مسيرة موسيماني مع الأهلي عن السحر وعدم النوم والسذاجة الكروية.. أبرز 10 تصريحات لـ موسيماني مع الأهلي تشكيل الزمالك – محمد طارق ويوسف نبيه ضمن 5 ناشئين أساسيين أمام الداخلية تشكيل الداخلية – سنغالي يقود الهجوم وقناوي ظهير أيمن أمام الزمالك خطاب الوداع من موسيماني إلى الأهلي وجمهوره: كنتم مصدر إلهام لي.. أتمنى أن نجتمع مجددا
أخر الأخبار
الإعلان عن موعد قرعة نصف نهائي كأس الرابطة 52 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة دوري الأمم الأوروبية - فرنسا (0) - (1) كرواتيا.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
التشكيل - مبابي وبنزيمة في هجوم فرنسا.. ومودريتش يقود كرواتيا ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر محلق كأس العالم - بيرو (0) - (0) أستراليا.. 20 دقيقة أخيرة ساعة | الكرة الأوروبية
تفوق الإقصائيات وبرونزية تاريخية وخسارة الدوري.. أبرز مراحل رحلة موسيماني مع الأهلي ساعة | الكرة المصرية
بسبب الجيش الكوري.. مهاجم ولفرهامبتون يغيب عن ودية مصر 2 ساعة | الكرة المصرية
مباشر كأس مصر - الزمالك (1)-(1) الداخلية.. نزول شيكابالا 2 ساعة | الكرة المصرية
شريف الهداف وأفشة الأكثر مشاركة وتواجد كهربا.. أرقام من مسيرة موسيماني مع الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 2 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 3 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا 4 في الجول يكشف موعد إعلان مصير إيهاب جلال.. وقرار بشأن ودية كوريا