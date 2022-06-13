انتهت كأس مصر - الزمالك (2)-(1) الداخلية.. تأهل الأبيض
الإثنين، 13 يونيو 2022 - 19:39
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الداخلية في دور الـ32 لكأس مصر.
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نهاية المباراة بفوز الزمالك 2-1
ق 120: انفراد من شيكابالا ويهدر فرصة الثالث
انطلاق الشوط الإضافي الثاني
نهاية الشوط الإضافي الأول بتقدم الزمالك 2-1
ق 105: جووووول بنشرقي والثاني
ق 97: فرصة خطيرة من شيكابالا بعدما سدد من أمام المرمى بجوار القائم
انطلاق الوقت الإضافي
نهاية المباراة بالتعادل 1-1 والذهاب للوقت الإضافي
ق 88: نزول إسلام جابر بدلا من سيد عبد الله
ق 87: فرصة خطيرة من شيكابالا بعد مراوغة الحارس وأرسل عرضية أبعدها الدفاع
ق 84: نزول شيكابالا بدلا من عمر السعيد
ق 60: جوووول سيف جعفر والتعادل للزمالك بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء
ق 55: تسديدة قوية من سيد عبد الله الحارس يتصدى لها
نزول سيف جعفر وأشرف بنشرقي وخروج يوسف أسامة ومحمد طارق
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الداخلية
ق 41: مطالبات بركلة جزاء لأوباما
ق 4: جوووول هدف أول للداخلية من سمير فكري بعد مراوغة الحارس
ق 1: هجمة خطيرة للداخلية بضربة رأسية
انطلاق المباراة