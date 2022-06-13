انتهت كأس مصر - الزمالك (2)-(1) الداخلية.. تأهل الأبيض

الإثنين، 13 يونيو 2022 - 19:39

كتب : FilGoal

الزمالك - الداخلية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الداخلية في دور الـ32 لكأس مصر.

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نهاية المباراة بفوز الزمالك 2-1

ق 120: انفراد من شيكابالا ويهدر فرصة الثالث

انطلاق الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول بتقدم الزمالك 2-1

ق 105: جووووول بنشرقي والثاني

ق 97: فرصة خطيرة من شيكابالا بعدما سدد من أمام المرمى بجوار القائم

انطلاق الوقت الإضافي

نهاية المباراة بالتعادل 1-1 والذهاب للوقت الإضافي

ق 88: نزول إسلام جابر بدلا من سيد عبد الله

ق 87: فرصة خطيرة من شيكابالا بعد مراوغة الحارس وأرسل عرضية أبعدها الدفاع

ق 84: نزول شيكابالا بدلا من عمر السعيد

ق 60: جوووول سيف جعفر والتعادل للزمالك بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء

ق 55: تسديدة قوية من سيد عبد الله الحارس يتصدى لها

نزول سيف جعفر وأشرف بنشرقي وخروج يوسف أسامة ومحمد طارق

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الداخلية

ق 41: مطالبات بركلة جزاء لأوباما

ق 4: جوووول هدف أول للداخلية من سمير فكري بعد مراوغة الحارس

ق 1: هجمة خطيرة للداخلية بضربة رأسية

انطلاق المباراة

الزمالك كأس مصر الداخلية
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