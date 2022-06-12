رسالة من تريزيجيه إلى إيهاب جلال

الأحد، 12 يونيو 2022 - 21:21

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه - مران منتخب مصر قبل مواجهة غينيا

وجه محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر رسالة إلى إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب.

تريزيجيه

النادي : إسطنبول باشاك شهير

مصر

ويتواجد منتخب مصر في كوريا الآن استعدادا للمواجهة الودية مع كوريا الجنوبية 14 يونيو الجاري.

وقال تريزيجيه عبر حسابه في تويتر "ادعم كابتن إيهاب جلال الرجل الخلوق المحترم، لي الشرف دائما أن أتدرب مع مدرب كبير مثلك".

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وغاب تريزيجيه عن مباراتي مصر في تصفيات أمم إفريقيا أمام غينيا وإثيوبيا بعد تعرضه لإصابة خلال عمليات الإحماء أمام غينيا.

وأشرف إيهاب جلال على منتخب مصر في مباراتين، حقق الانتصار في الأولى على غينيا بهدف دون رد قبل أن يخسر أمام إثيوبيا بهدفين دون رد.

وتحدث جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري عن عديد الكواليس بخصوص تعيين إيهاب جلال ومستقبله.

ونفى جمال علام بعد ذلك إقالة إيهاب جلال في بيان رسمي.

وعلم FilGoal.com رد فعل المدرب على تصريحات رئيس الاتحاد بعد ذلك.

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