مباشر دوري الأمم الأوروبية - إسبانيا (2) - (0) التشيك.. سويسرا (1) - (0) البرتغال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي إسبانيا ضد التشيك، وسويسرا ضد البرتغال في رابع جولات المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

ويغيب كريستيانو رونالدو نجم البرتغال الذي أعلن عدم خوضه لهذه المباراة.

وتحتل البرتغال صدارة هذه المجموعة بـ 7 نقاط، تليها إسبانيا بـ 5 نقاط، ثم التشيك بـ 4 نقاط، وأخيرا سويسرا بلا نقاط.

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إسبانيا (2) - (0) التشيك

نهاية المباراة

ق 75 جوووووووول بابلو سارابيا يسجل الهدف الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30 تبديل اضطراري في صفوف التشيك بخروج ماكيل ساديليك ونزول ياروسلاف سيلهافي

ق 24 جووووووول كارلس سولير يتقدم للماتادور بعد تمريرة حاسمة من ماركو أسينسيو

بداية المباراة

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سويسرا (1) - (0) البرتغال

ق 88 رأسية التعادل من بيبي ولكن الحارس يتصدى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 21 تبديل اضطراري في صفوف سويسرا بسبب إصابة شيردان شاكيري.. نوا أوكافور يأتي بدلا منه

ق 15 الحكم يرفض احتساب ركلة الجزاء ويعتبرها مخالفة ضد المهاجم

ق 14 ركلة جزاء لصالح البرتغال قيد مراجعة الفيديو.. تدخل من نيكو إلفيدي ضد أندري سيلفا

ق 2 جوووووول هاريس سيفيروفيتش يصعق البرتغال مبكرا برأسية بعد عرضية رائعة من سيلفان فيدمر

بداية المباراة