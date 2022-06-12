مباشر دوري الأمم الأوروبية - إسبانيا (1) - (0) التشيك.. سويسرا (1) - (0) البرتغال

الأحد، 12 يونيو 2022 - 20:52

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو - البرتغال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي إسبانيا ضد التشيك، وسويسرا ضد البرتغال في رابع جولات المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

ويغيب كريستيانو رونالدو نجم البرتغال الذي أعلن عدم خوضه لهذه المباراة.

وتحتل البرتغال صدارة هذه المجموعة بـ 7 نقاط، تليها إسبانيا بـ 5 نقاط، ثم التشيك بـ 4 نقاط، وأخيرا سويسرا بلا نقاط.

أخبار متعلقة
كيميتش: لا أستبعد الرحيل عن بايرن.. وكدت أفعلها بسبب أنشيلوتي توتوسبورت: مرشح جديد لمركز الظهير الأيمن في برشلونة دياز: إبراهيموفيتش مثل الأب لنا ويجعل اللاعبين أفضل

-----

إسبانيا (1) - (0) التشيك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30 تبديل اضطراري في صفوف التشيك بخروج ماكيل ساديليك ونزول ياروسلاف سيلهافي

ق 24 جووووووول كارلس سولير يتقدم للماتادور بعد تمريرة حاسمة من ماركو أسينسيو

بداية المباراة

------

سويسرا (1) - (0) البرتغال

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 21 تبديل اضطراري في صفوف سويسرا بسبب إصابة شيردان شاكيري.. نوا أوكافور يأتي بدلا منه

ق 15 الحكم يرفض احتساب ركلة الجزاء ويعتبرها مخالفة ضد المهاجم

ق 14 ركلة جزاء لصالح البرتغال قيد مراجعة الفيديو.. تدخل من نيكو إلفيدي ضد أندري سيلفا

ق 2 جوووووول هاريس سيفيروفيتش يصعق البرتغال مبكرا برأسية بعد عرضية رائعة من سيلفان فيدمر

بداية المباراة

منتخب إسبانيا منتخب البرتغال منتخب التشيك دوري الأمم الأوروبية منتخب سويسرا
نرشح لكم
التشكيل - في غياب رونالدو.. برونو يقود البرتغال أمام سويسرا كيميتش: لا أستبعد الرحيل عن بايرن.. وكدت أفعلها بسبب أنشيلوتي تشكيل إسبانيا – أسينسيو أساسي أمام التشيك لأول مرة منذ عام ونصف توتوسبورت: مرشح جديد لمركز الظهير الأيمن في برشلونة دياز: إبراهيموفيتش مثل الأب لنا ويجعل اللاعبين أفضل سكاي: حسم مصير جندوزي.. اللاعب يحاول إقناع ساليبا بعدم العودة إلى أرسنال تقرير: برشلونة يتقدم في سباق التعاقد مع كوليبالي بحثا عن العودة السريعة.. ليفانتي يتعاقد مع التونسي مهدي النفطي
أخر الأخبار
رسالة من تريزيجيه إلى إيهاب جلال 36 دقيقة | الكرة المصرية
اسكواش - في الجول يكشف سر خطاب الاتحاد المصري بشأن بريطانيا المفتوحة للناشئين ساعة | رياضات أخرى
مباشر دوري الأمم الأوروبية - إسبانيا (1) - (0) التشيك.. سويسرا (1) - (0) البرتغال ساعة | الكرة الأوروبية
ركلتا جزاء وطرد ملغي.. المصري يبدأ عهد حسام حسن بالفوز الأول بعد 9 مباريات ساعة | الكرة المصرية
استراحة كأس مصر - الأهلي (0)-(0) المصري بالسلوم.. شوط أول سلبي ساعة | الكرة المصرية
قائمة الزمالك - عودة شيكابالا أمام الداخلية.. وتواجد كبير للشباب ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - غياب موسيماني.. سامي قمصان يقود الأهلي ضد المصري بالسلوم ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي- حسام حسن وزياد طارق أساسيان أمام المصري بالسلوم في الكأس ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا 2 في الجول يكشف موعد إعلان مصير إيهاب جلال.. وقرار بشأن ودية كوريا 3 لحظة فارقة في تاريخ الاسكواش.. محمد الشوربجي يتحول لتمثيل إنجلترا 4 بين إصابات واستدعاءات.. تعرف على قائمة منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية