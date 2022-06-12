مباشر كأس مصر - الأهلي (0)-(0) المصري بالسلوم.. تألق جديد من حارس مرمى الضيوف

الأحد، 12 يونيو 2022 - 20:46

كتب : FilGoal

الأهلي

يستضيف الأهلي فريق المصري بالسلوم على استاد الأهلي WE السلام ضمن مباريات دور الـ32 من كأس مصر.

ويلعب الأهلي بدون لاعبيه الدوليين بسبب فترة التوقف الدولي وخوض مباراة ودية أمام كوريا الجنوبية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق34 بطاقة صفراء لمحمد محمود

ق31 تسديدة محمود وحيد من الركلة الحرة أعلى المرمى

ق29 تسديدة قوية من زياد طارق يتألق أمامها أحمد عبد الفتاح حارس مرمى المصري بالسلوم

ق22 تسديدة من كريم فؤاد من ركلة حرة ولكن يتألق حارس المرمى

ق10 مصطفى شوبير ينقذ تسديدة قوية من عبد الرحمن حماد

ق5 تسديدة قوية من أحمد عبد القادر ولكن أعلى العارضة

انطلاق المباراة

كأس مصر الأهلي المصري بالسلوم
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