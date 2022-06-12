التشكيل - في غياب رونالدو.. برونو يقود البرتغال أمام سويسرا

في غياب كريستيانو رونالدو الذي أعلن عدم خوضه لهذه المباراة، أعلن فيرناندو سانتوس مدرب البرتغال تشكيل فريقه لمواجهة سويسرا في رابع جولات التصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: روي باتريشيو

خط الدفاع: جواو كانسيلو - بيبي - دانيلو بيريرا - نونو مينديز

خط الوسط: برونو فيرنانديز - روبن نيفيز - أوتافيو

خط الهجوم: رافاييل لياو - أندري سيلفا - فيتينيا

أما عن تشكيل سويسرا فجاء كالتالي:

حراسة المرمى: جوناس أوملين

خط الدفاع: سيلفان فيدمر - مانويل أكانجي - نيكو إلفيدي - ريكاردو رودريجيز

خط الوسط: ريمو فرولر - جرانيت تشاكا - موسى سو

خط الهجوم: شيردان شاكيري - هاريس سيفيروفيتش - بريل إمبولو

وتحتل البرتغال صدارة هذه المجموعة بـ 7 نقاط، تليها إسبانيا بـ 5 نقاط، ثم التشيك بـ 4 نقاط، وأخيرا سويسرا بلا نقاط.

وانتهت المباراة السابقة بين الفريقين بفوز البرتغال بأربعة أهداف دون رد.

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