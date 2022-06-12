تقرير: حسم مصير جندوزي.. اللاعب يحاول إقناع ساليبا بعدم العودة إلى أرسنال

بحسب فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس، فإن ماتيو جندوزي لاعب وسط أرسنال المعار إلى مارسيليا، سيتحول موقفه إلى صفقة انتقال دائم لصفوف النادي الفرنسي.

وسيتلقى أرسنال مبلغا قدر بين 10 و11 مليون يورو لأجل اللاعب، حيث تم حسم الاتفاق بعد موافاة مارسيليا للشروط.

ووقع جندوزي عقدا مدته 3 أعوام مع مارسيليا بناء على الوضع الجديد، ليمتد إلى يونيو 2025.

ويملك مارسيليا لاعبا معارا من أرسنال غير جندوزي، وهو المدافع ويليام ساليبا الذي بات دوليا مع منتخب فرنسا.

وعن ذلك قال جندوزي في تصريحاته لـ "تيليفوت": "ويليام يحتفظ بمارسيليا في قلبه. أنا واثق أنه سيعود إلينا في الموسم المقبل".

وأضاف "سأحاول دفعه للبقاء معنا".

يذكر أن مصير لوكاس توريرا لاعب وسط أرسنال لم يحسم بعد، حيث لم يتوصل النادي لاتفاق مع فيورنتينا الإيطالي المهتم بضمه حتى الآن.

وينتهي عقد لاعب الوسط الأوروجوياني في يونيو 2023.

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