علام: غير صحيح أن اتحاد الكرة أخفى خطاب استضافة نهائي إفريقيا عن الأهلي

شدد جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم أن الاتحاد لم يتعمد إخفاء خطاب استضافة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا عن الأهلي.

وقال علام عبر قناة صدى البلد: "لا يصح أن يقال إن الاتحاد المصري أخفى خطاب كاف، والأهلي لعب الموسم الماضي النهائي في المغرب ولم يرسل له أحد ليخطره بإمكانية إرسال طلب لاستضافة المباراة".

وأضاف "الأهلي الموسم الماضي كان من الممكن أن يواجه الوداد في النهائي في ملعبه أيضا ولكن الوداد لم يتأهل".

وأكمل "لم أشاهد أي اتحاد طلب تنظيم نهائي إفريقيا من قبلنا".

وأتم تصريحاته "لا أعرف من أخرج خبر نقل مباراة القمة إلى استاد القاهرة، رابطة الأندية هي المسؤولة عن ذلك".

اقرأ أيضا:

غابت الدولارت فجاء إيهاب جلال

اتحاد الكرة يبحث عن مدرب جديد للمنتخب

عودة موسيماني

عودة نجم الأهلي