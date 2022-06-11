كرة سلة - الاتحاد السكندري يعلن تجديد عقد هيثم كمال

السبت، 11 يونيو 2022 - 22:04

كتب : هاني العوضي

هيثم كمال - الاتحاد السكندري ضد الزمالك

أعلن نادي الاتحاد السكندري عن تجديد تعاقد هيثم كمال لاعب ارتكاز فريق كرة السلة ومنتخب مصر.

ويمتد العقد الجديد لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

ووافق هيثم كمال على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر عقب الجلسة التي جمعته برئيس النادى محمد مصيلحى ولجنة كرة السلة برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادى وحازم الرجال أمين الصندوق ومحمد خميس عضو مجلس الإدارة.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الزمالك يتعاقد مع خالد عبد الناصر كرة سلة - الكندي أدهم العيدة يمثل منتخب مصر كرة سلة - للمرة الأولى في تاريخه.. بيروت بطل لبنان على حساب رفاق إسماعيل أحمد رغم تجديد الزمالك تعاقده.. سلة الاتحاد يعلن ضم أنس أسامة لثلاثة مواسم

وتم الاتفاق في هذه الجلسة على كافة تفاصيل تجديد التعاقد و الذى ينتهى بنهاية الموسم الرياضى 2024-2025.

ويسعى الاتحاد السكندري لتمديد عقود العناصر الأساسية ونجوم الفريق لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه قال اللاعب إنه أحد أبناء هذا النادي العريق، معربا عن سعادته بتجديد تعاقده مع سلة زعيم الثغر، ومؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده هو ورفاقه من نجوم الفريق لإسعاد جماهير الاتحاد.

اقرأ أيضا:

قائمة الأهلي - عودة بدر بانون

مكان مباراة القمة

لاعب سموحة في الزمالك

موعد مباراة مصر وكوريا

الاتحاد السكندري كرة السلة هيثم كمال
نرشح لكم
سلة – بفارق كبير.. الأهلي يهزم الزمالك في أولى مباريات نصف نهائي الدوري انتهت نصف نهائي دوري السلة – الأهلي (79)-(60) الزمالك.. فوز الأحمر تمارا نادر السيد: لقطتي أنا وشقيقي بصالة الأهلي طبيعية.. ودور مرتجي دليل على الروح الرياضية مواعيد مباريات الإثنين 6 مايو 2024.. مواجهتان في الدوري وقمة السلة NBA – اشتعال المنافسة.. مباراة سابعة لحسم مواجهة ماجيك ضد كافالييرز كرة سلة - سيدات الأهلي يحافظن على لقب كأس مصر أمام سبورتنج مصيلحي: لا رجعة في ابتعادي عن الاتحاد.. وهذا مصير مابولولو كرة سلة – بثلاثية قاتلة.. الاتحاد يتوج بلقب كأس مصر على حساب الأهلي
أخر الأخبار
تشكيل الأهلي - كمال يعوض معلول.. ورضا سليم أساسي وأفشة على الدكة أمام الاتحاد 3 دقيقة | الدوري المصري
الكشف عن موعد انطلاق معسكر منتخب مصر لمواجهتي بوركينا وغينيا بيساو 5 دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية - عيسى سي حكما لمواجهة الإياب بالنهائي بين الزمالك ونهضة بركان 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
فلومينينسي يعلن ضم تياجو سيلفا 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بدون الدوليين المصريين.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد دور الـ 32 من كأس مصر 41 دقيقة | الدوري المصري
إيقاف صالح جمعة 6 أشهر بالدوري العراقي 57 دقيقة | الوطن العربي
إيقاف لابورت وكانتي وحمد الله آسيويا ساعة | سعودي في الجول
قائمة ريال مدريد - غياب وحيد في مواجهة بايرن ميونيخ ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة 2 على رأسهم معلول وتاو والشناوي.. في الجول يكشف أسباب غياب 11 لاعبا من الأهلي ضد الاتحاد 3 طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عبد القادر 4 انتهت الدوري المصري – سموحة (1)-(0) الزمالك.. فوز الموج الأرزق