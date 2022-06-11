مباشر دوري الأمم الأوروبية - إنجلترا (0)-(0) إيطاليا.. رامسديل يتألق

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنجلترا وإيطاليا في الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل بطل أوروبا صدارة المجموعة الثالثة من التصنيف الأول برصيد 4 نقاط من الفوز على المجر والتعادل مع ألمانيا.