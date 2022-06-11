مباشر دوري الأمم الأوروبية - إنجلترا (0)-(0) إيطاليا.. بداية الشوط الثاني

السبت، 11 يونيو 2022 - 20:39

كتب : FilGoal

إيطاليا - إنجلترا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنجلترا وإيطاليا في الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل بطل أوروبا صدارة المجموعة الثالثة من التصنيف الأول برصيد 4 نقاط من الفوز على المجر والتعادل مع ألمانيا.

ويتذيل الأسود الثلاثة الترتيب برصيد نقطة واحدة من الخسارة ضد المجر والتعادل مع ألمانيا.

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ويلتقي طرفا نهائي يورو 2020 على ملعب مولينو ستديوم الملعب الخاص بنادي ولفرهامبتون.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: تسديدة من لوكاتيلي من داخل منطقة الجزاء يبعدها رامسديل لركنية ببراعة.

ق 24: آرون رامسديل يمنع هدفا محققا من إيطاليا، عرضية من دي لورينزو وتسديدة تونالي يبعدها الحارس بقدمه.

ق 7: تسديدة من داخل منطقة الجزاء من ماونت ترتطم بالقائم

ق 4: تمريرة خاطئة من دوناروما لم يستغلها تامي أبراهام وسدد في الشباك الخارجية.

ق 3: فيراتسي يهدر الأول بتسديدة مرت بجوار القائم

بداية اللقاء

إيطاليا إنجلترا دوري الأمم الأوروبية
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