التشكيل - إنجلترا تعتمد على ثنائي الكالتشيو أمام إيطاليا.. ومدافع جديد للأتزوري

السبت، 11 يونيو 2022 - 19:53

كتب : FilGoal

إيطاليا - المجر

فضل جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا الدفع بثنائي الدوري الإيطالي، فيكايو توموري وتامي أبراهام أمام منتخب إيطاليا في الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

في المقابل يدفع روبرتو مانشيني المدير الفني لإيطاليا، بـ فيديريكو جاتي مدافع فريسينوني في مركز قلب الدفاع بجوار فرانشيسكو أتشيربي.

ويحتل بطل أوروبا صدارة المجموعة الثالثة من التصنيف الأول برصيد 4 نقاط من الفوز على المجر والتعادل مع ألمانيا.

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ويتذيل الأسود الثلاثة الترتيب برصيد نقطة واحدة من الخسارة ضد المجر والتعادل مع ألمانيا.

وجاء تشكيل إنجلترا:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: رييس جيمس – هاري ماجواير – فيكايو توموري – كيران تريبير

الوسط: ديكلان رايس – جيمس وارد براوس – ماسون ماونت

الهجوم: جاك جريليش – تامي أبراهام – رحيم سترلينج

فيما جاء تشكيل إيطاليا:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – فيديريكو جاتي – فرانشيسكو أتشيربي – فيديريكو ديماركو

الوسط: دافيدي فيراتسي – مانويل لوكاتيلي – ساندرو تونالي

الهجوم: ماتيو بيسينا – جانليوكا سكاماكا – لورينزو بيليجريني

ويلتقي طرفا نهائي يورو 2020 على ملعب مولينو ستديوم الملعب الخاص بنادي ولفرهامبتون.

إيطاليا إنجلترا التشكيل دوري الأمم الأوروبية
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