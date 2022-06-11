اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك في استاد القاهرة

السبت، 11 يونيو 2022 - 15:53

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الزمالك - تصوير مصطفى عميرة

أعلن اتحاد الكرة اليوم السبت إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في استاد القاهرة رسميا.

ويواجه الأهلي منافسه الزمالك في الـ19 من شهر يونيو الجاري ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري المصري.

وأعلن اتحاد الكرة إقامة المباراة في استاد القاهرة.

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جاء ذلك بعد وقت قليل من إعلان اتحاد الكرة إسناد المباراة تحكيميا للإسباني خوسيه لويس مونويرا.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ44 نقطة بعدما خاض 20 مباراة.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ37 نقطة بعدما خاض 16 مباراة.

يذكر أن الأهلي سيواجه غدا الأحد منافسه المصري بالسلوم في دور الـ32 من كأس مصر لموسم 2021-2022.

فيما يواجه الزمالك نظيره الداخلية بعد غد الإثنين في إطار المسابقة ذاتها.

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