مباشر – مؤتمر الأهلي عن نهائي إفريقيا.. الخطيب: من أغفل خطاب التنظيم أضاع حق مصر

السبت، 11 يونيو 2022 - 11:50

كتب : FilGoal

صورة من مؤتمر الأهلي الصحفي بسبب أزمة نهائي إفريقيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لوقائع مؤتمر الأهلي الصحفي للحديث عن أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد.

وهُزم الأهلي أمام الوداد في الـ30 من شهر مايو الماضي بهدفين دون رد في مركب محمد الخامس بالمغرب.

واعترض الأهلي على إقامة المباراة في المغرب مطالبا بإقامتها في ملعب محايد وهو ما لم يستجب له الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

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كما رفضت المحكمة الرياضية دعوى الأهلي بتأجيل النهائي لحين البت في أزمة الملعب.

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الخطيب: لماذا لم يعلن كاف عن انسحاب السنغال من التنظيم وانتظر لحين الإعلان عن المغرب؟ وأؤكد لا خلاف مع المغرب بل ما ما حدث.

الخطيب: فوجئنا يوم 9 مايو ببيان من كاف بمنح المغرب حق تنظيم النهائي بعد انسحاب السنغال، وبالتالي حصلت المغرب على حق تنظيم المباراة وهذا أمر غير عادل ولا يليق بقارة كبيرة بحجم إفريقيا التي نعتز بها.

الخطيب: عرفنا أن هناك منافسة من الإعلام بين السنغال والمغرب لاستضافة النهائي لكن لم نتصور أن يمنح كاف المغرب حق تنظيم المباراة وفقا لمعايير العدالة، هذا ليس تقليلا من المغرب فهم قادرون على تنظيم كل شيء، لكن منح المغرب تنظيم المباراة بعد منحهم حق تنظيمها للعام الثاني على التوالي، واستضافة نهائي الكونفدرالية قبل عامين، ومع تواجد الوداد في المنافسة لا يصح أن يكون هناك أفضلية لناد يلعب في ملعبه ووسط جماهيره على حساب الطرف الآخر.

الخطيب: تفائلت بتولي باتريس موتسيبي رئاسة الاتحاد الإفريقي شعرت بالتفاؤل لقدرته على تقديم الأفضل لإفريقيا لكن قرار اختيار ملعب المباراة النهائية افقتر لكل معايير العدالة واللعب النظيف، نحن لسنا هنا لتوزيع الاتهامات هذا ليس النادي الأهلي بل تواجدنا هنا للحديث عما حدث، نعتز بانتمائنا لإفريقيا التي قدمت مواهب فذة في العالم، إفريقيا حاليا بلا مبالغة تملك اللاعبين الأبرز في الكرة الأوروبية وتستحق مكانة أفضل.

الخطيب: ‎‎أي خسارة مهما كانت قاسية بالتأكيد فيها دروس مستفادة وهذه هي الرياضة والنادي الأهلي ناد كبير ولابد أن نستفيد مما حدث وننظر للمستقبل.

الخطيب: أبارك لفريق الوداد المغربي الشقيق على التتويج باللقب وأتمنى لهم التوفيق في تمثيل إفريقيا في كأس العالم للأندية.

الخطيب: كان هناك وجهة نظر في عدم الحديث عن الأمر بعد الهزيمة وأن نغلق الملف، الأهلي ملئ بالبطولات ومكانته في إفريقيا تحتم الإشارة للسلبيات حتى لا تتكرر مرة أخرى لأنه بصراحة شديدة ما حدث في النهائي أمر غير عادل بالمرة، ومن أغفل خطاب التنظيم في اتحاد الكرة المصري أو الذي قام بتفعيل بعض البنود في خطاب التنظيم وحذف البند الخاص بالمباراة النهائية لدوري الأبطال، هذا الشخص أو المسؤول أضاع حق مصر قبل أن يكون أضاع حق الأهلي.

12:21 - بداية المؤتمر بالنشيد الوطني لمصر.

12:20 - محمود الخطيب رئيس الأهلي يصل المؤتمر الصحفي.

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