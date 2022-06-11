مباشر – مؤتمر الأهلي بسبب أزمة نهائي إفريقيا
السبت، 11 يونيو 2022 - 11:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لوقائع مؤتمر الأهلي الصحفي للحديث عن أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد.
وهُزم الأهلي أمام الوداد في الـ30 من شهر مايو الماضي بهدفين دون رد في مركب محمد الخامس بالمغرب.
واعترض الأهلي على إقامة المباراة في المغرب مطالبا بإقامتها في ملعب محايد وهو ما لم يستجب له الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
كما رفضت المحكمة الرياضية دعوى الأهلي بتأجيل النهائي لحين البت في أزمة الملعب.
وينطلق المؤتمر في تمام الـ12 ظهرا بتوقيت القاهرة.
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